موجز "الفن": إعلامية عربية تعاني من عوارض فيروس كورونا.. وأحلام وأصالة تلتقيان في دعم عبد المجيد عبد الله

ميرنا وليد - بيروت - موجز الفن هو نشرة سريعة لأبرز الأخبار اللبنانية والشرق أوسطية مايا دياب المرأة القوية- بالصورة نصائح تامر حسني للوقاية من فيروس كورونا أحلام وأصالة تلتقيان في دعم عبد المجيد عبد الله خاص "الفن"- ما قصة ناجي أسطا و"الخيانة"؟ بالصورة- محمد رمضان يستقبل المولود الجديد في عائلته إعلامية تنقل إلى المستشفى بسبب عوارض فيروس كورونا- بالفيديو

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