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ميرنا وليد - بيروت - تمكنت النجمة الكندية العالمية سيلين ديون من خطف الأضواء في نيويورك، حيث أنها حولت المدينة المذكورة إلى منصة عرض أزياء على طريقتها بإطلالاتها البارزة.
وتتواجد سيلين في نيويورك في إطار جولتها الغنائية التي تحمل عنوان Courage.
سيلين البالغة من العمر 51 عاماً، تبدل ستايلها بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة حيث أنها باتت "فاشنيستا" فتعتمد خطوط موضة جريئة بعيدة كل البعد عن الكلاسيكية.
ونستعرض لكم تطور ستايل سيلين ديون عبر السنوات منذ عام 1990 أي منذ بروز شهرتها عالميا حتى العام 2019 الماضي:
بين 1990 و1999:
بين 2000 و 2004:
بين 2006 و2016:
2019:
كانت هذه تفاصيل خبر سيلين ديون تحولت إلى "فاشنيستا"..تعرفوا على تطور ستايلها منذ التسعينات حتى اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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