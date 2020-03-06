ميرنا وليد - بيروت - تطل عالمة الفلك جومانا وهبي عبر موقع الخليج 365 أسبوعياً، بفقرة توقعات لشخصيات مشهورة من لبنان والعالم، ولأحزاب ودول..
في هذه الحلقة تحدثت وهبي عن توقعاتها للعلاقات بين لبنان وسوريا، وعن النازحين السوريين في لبنان، فما الذي كشفته؟
لمعرفة كل ما قالته جومانا وهبي، تابعوا التفاصيل بالفيديو.
كانت هذه تفاصيل خبر خاص بالفيديو- هذا ما توقعته جومانا وهبي عن العلاقات اللبنانية السورية وملف النازحين السوريين في لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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