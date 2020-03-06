خاص بالفيديو- هذا ما توقعته جومانا وهبي عن العلاقات اللبنانية السورية وملف النازحين السوريين في لبنان

ميرنا وليد - بيروت - تطل عالمة الفلك ​جومانا وهبي​ عبر موقع الخليج 365 أسبوعياً، بفقرة ​توقعات​ لشخصيات مشهورة من لبنان والعالم، ولأحزاب ودول..

في هذه الحلقة تحدثت وهبي عن توقعاتها للعلاقات بين لبنان وسوريا، وعن النازحين السوريين في لبنان، فما الذي كشفته؟

لمعرفة كل ما قالته جومانا وهبي، تابعوا التفاصيل بالفيديو.