عبد المجيد عبد الله أهان تاريخه بالنزول الى الرد على هذا المتابع

ميرنا وليد - بيروت - أثار الفنان السعودي ​عبد المجيد عبد الله​ جدلا واسعا بعد مشادة مع مغرد عراقي انتهت بإغلاق حسابه على تويتر.

وتعود بداية الخلاف، إلى تعليق أحد المغردين العراقيين على تغريدة لعبد الله قال فيها: "يا شيخ معليش راح تبقون أقزام قدام الأغاني العراقية"، فرد عبد الله قائلاً: "وأنت تبقى قزم قدام خشمي مع حبي للأغاني العراقية وجمالها، المقارنة فنظرك فقط، أغنيتنا من أجمل لأجمل".

وفاجأنا عبد المجيد المعروف بكبر ـخلاقه ورقي حديثه وفنه بهذا الرد وبنزوله للرد على متابع كل ما يريد هو استفزازه واثارة الجدل حول اسمه.

فقد تعرض ايضا لإنتقادات شديدة بسبب أسلوبه الذي وصفه المغردون بأنه "غير لائق" من فنان عريق ولديه تاريخ طويل بهذا المجال.

وأعرب عبد الله عن شعوره بالغضب بسبب الانتقادات والشتائم التي تعرض لها وهو في الخمسينيات من عمره، وبعد مشوار فني إستمر لأكثر من 36 عاماً، معلناً إغلاق حسابه على تويتر.

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