ميرنا وليد - بيروت - في لقائنا الخاص مع الفنان اللبناني ​وائل جسار​ تحدث عن أعماله المقبلة، مؤكداً أنه يحضّر لأغنيات منفردة وليس لألبوم كامل.

وسألنا وائل عن إبتعاده عن "الزواريب" الفنية والسجالات بين الفنانين، كما تحدث عن رأيه بظاهرة أغنيات "المهرجانات" المنتشرة حالياً، وعن رأيه بموقف الفنان المصري ​هاني شاكر​ بمنع هذا النوع من الأغنيات، وعما إذا كان سيتخذ الموقف نفسه لو كان نقيب الفنانين في لبنان.

كما كشف عن رأيه بالأغنية الشهيرة من نوع "المهرجانات" التي تحمل عنوان "​بنت الجيران​".

كما قدم جسار واجب التعزية بوالدة سلطان الطرب ​جورج وسوف​ بعد وفاتها، ووجه رسالة منه للوسوف.

التفاصيل في الفيديو المرفق..

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كانت هذه تفاصيل خبر خاص بالفيديو- وائل جسار يكشف عن رأيه في "بنت الجيران"..وماذا قال لجورج وسوف؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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