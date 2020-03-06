هيثم جبر شقيق "أبو عنتر".. والخادم الوفي للعكيد في "باب الحارة"

ميرنا وليد - بيروت - ولد الممثل السوري ​هيثم جبر​يوم 25 تشرين الثاني/نوفمبر عام 1951 في دمشق، وجمع في الشخصيات التي لعبها بين الكوميديا والكوميديا الجادة والتراجيديا، لتغدو تجربته على خشبة المسرح وعلى شاشتي السينما والتلفزيون، الممتدة لأكثر من أربعين عاماً، حصيلة غنية حفرت في ذاكرة المشاهد، بغض النظر عن حجم الدور المسند له ونوعه.

قدم في حياته الفنية أدواراً مختلفة، وكان المسرح في أولوياته لأنه شارك بمجموعة من أفضل الأعمال التي أحبها، وأغلبها كانت مع شقيقه الممثل الراحل محمود جبر، ومنها "أنا والزواج" و"سجين بالأجرة"، فكان يده اليمنى بمسيرته المسرحية الطويلة، وقدما أعمالاً تحت صفة الفن للفن وخدمة الواقع الإجتماعي.

المسرح

شارك هيثم جبر كممثل في نحو 40 مسرحية، تناولت جميعها حكايا وقصصاً مستندة إلى الواقع، وإنتقدت الظواهر السلبية في الحياة، وشجعت على الإيجابية ضمن إيمان العاملين في المسرح في تلك الفترة، أنه من أهم الوسائل لمخاطبة الجمهور بصورة مباشرة، فضلاً عن كونه من أهم المعايير التي تثبت شخصية الفنان وتنمي حضوره.

التلفزيون

هيثم جبر، الذي ظهر على شاشة التلفزيون للمرة الأولى عبر المسلسل الكوميدي الناقد "صاقيص"، من إخراج ​هشام شربتجي​ عام 1979، لم تكن أدواره في التلفزيون حكراً على الكوميديا، فلقد قدم شخصيات جادة عديدة، لأن الفنان برأيه يجب أن يكون قادراً على أداء أي دور يسند إليه.

صاحب شخصية "أبو الحكم" في مسلسل "باب الحارة"، يرى نفسه في أي عمل فني يكون مقنعاً للمجتمع وبعيداً عن الابتذال، طالما أن فكرة العمل وطريقة معالجتها ستعود بالفائدة على المشاهد وتؤثر فيه إيجابياً.

وظهر هيثم حبر في التلفزيون في ما يقارب الخمسين عملاً، منها "تلفزيون المرح" و"تجارب عائلية" عام 1981 و"وادي المسك" عام 1982 و"الزاحفون" و"يوميات مرحة" عام 1990 و"أبو كامل" عام 1993 و"تل اللوز" و"ياسين تورز" و"قانون الغاب" عام 1996 و"الرحيل إلى الوجه الآخر" عام 2002 و"الدبور" عام 2010 و"زمن البرغوت" عام 2012 و"حمام شامي" و"طوق البنات" عام 2014 و"​عطر الشام​" و"​صدر الباز​" عام 2016 و"بقعة ضوء" عام 2017، إضافة إلى "باب الحارة"، من الجزء الأول وحتى الجزء التاسع.

الفن السابع

شارك هيثم جبر في العديد من الأفلام المهمة، نذكر منها "فاتنة الصحراء" عام 1974 و"المزيفون" عام 1975 و"​ساعي البريد​" عام 1977 و"زواج على الطريقة المحلية" عام 1978 و"حارة العناتر" عام 1980 و"امبراطورية غوار" عام 1982 و"تفضلوا ممنوع الدخول" عام 1984 و"أحلام في الهواء" عام 1992.

Advertisements

باب الحارة

إشتهرهيثم جبربشخصية "أبو الحكم"، العامل الذي يعمل في محل "العكيد أبو النار" (علي كريم)، في مسلسل "باب الحارة"، وإستمر لتسعة أجزاء بهذه الشخصية الخادم الوفي له.

عائلة فنية

ينتمي هيثم جبر الى عائلة فنية سورية عريقة، فهو شقيق الممثلين الراحلين ​ناجي جبر​ ومحمود جبر، وعمّ الممثلين ليلى جبر و​مرح جبر​ ومضر جبر وقريب الممثلتين ​دانا جبر​ ومنى واصف أيضاً.

لقاءات نادرة

نادراً ما يجري هيثم جبر أي لقاء صحفي، إن كان مكتوباً أو مسموعاً أو مرئياً، ويغيب طويلاً عن الإعلام المحلي والعربي.

وفي أحد حواراته، أكد أن المسلسل الشامي مطلوب جماهيرياً، وحتى خارج سوريا، وهذا ما جعله يشارك في "طوق البنات" على حد تعبيره.



من جهة أخرى، وبعيداً عن حالته الصحية التي أشار إليها، نفى أن يكون لوفاة شقيقه ناجي جبر "أبو عنتر" علاقة بغيابه عن الإعلام، خلافاً لما ذُكر في وسائل إعلام ومواقع إلكترونية.

وقال: "تأسفت كثيراً وبكيت على أخي – أبو عنتر- الذي كان أحد رموز الحركة الفنية في سوريا والعالم العربي.. لكن روح أبو عنتر لا تقبل أن أغيب عن الناس بسبب وفاته، بل علي أن أظهر لأتحدث بلسانه".

ولكونه ممثلاً مسرحياً وينتمي إلى عائلة عريقة في هذا المجال، رأى هيثم جبر أن المسرح غائب تماماً في سوريا.

وقال:" غائب ليس الآن بل منذ عقود".

وحول المسرح الذي كان يظهر في الثمانينيات قال: "كنا نستخدم صالات السينما كخشبات مسرح".