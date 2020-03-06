رجل أعمال يكشف أنه خطب تولين البكري

ميرنا وليد - بيروت - كشف رجل الأعمال وتاجر السيارات عبد اللطيف شرف أنه إحتفل بخطوبته على الممثلة السورية ​تولين البكري​، إذ كشف عن الموضوع عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، فيما لم تخرج البكري بأي تصريح عن الخطوبة إلى الآن.

وتأتي خطوبة البكري بعد قصتي زواج دراميين مرت بهما سابقاً، الأولى عندما تزوجت في سن الـ16، كشفت عنها أنها تعرضت خلالها للضرب وسوء المعاملة من قبل زوجها الذي كان يحتجرها ويمنع عنها كل شيء بما فيه الفن وبقيت معه ثلاثة عشر عاماً حرصاً منها على أولادها قبل أن تهرب إلى سورية قبل سنوات طويلة، مضيفة أنها تعرضت لانهيار حاد لمدة سنتين بعد انفصالها عنه ومنعه لها من رؤية أولادها الثلاثة. جودي وطلال ولولوة.

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