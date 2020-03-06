أرنولد شوارزنيغر يطالب بـ 10 ملايين دولار كتعويض عن إستخدام وجهه

ميرنا وليد - بيروت - تقدم النجم العالمي ​أرنولد شوارزنيغر​ بدعوى قضائية ضد شركة روبوتات روسية طالبها التوقف عن استخدام صورته على إحدى الروبوتات ودفع 10 ملايين دولار بالإضافة إلى الأرباح التي تم الحصول عليها فيما يتعلق بعرض الروبوت، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ووفقا للدعوى، تستخدم الشركة الروسية روبوت الممثل المزدوج خلال المناسبات العامة للإعلان عن منتجاتها وبيعها، وبعد عرض الروبوت في لاس فيغاس في كانون الثاني/يناير الماضي، توجه محامي شوارزنغر إلى الشركة الروسية وطلب التوقف عن استخدام صورته، والشركة أعلنت أنها ستعلق عرض الروبوت المزدوج، لكن في شباط/فبراير أعادت تقديمه في معرض للألعاب في نيويورك.

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