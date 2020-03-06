يارا تخطف الأنظار بإطلالتها الملكية في دبي.. بالصور

ميرنا وليد - بيروت - خطفت ​الفنانة يارا​ الأنظار بإطلالتها الملكية في الحفل، الذي أحيته مؤخراً على مسرح شاعر المليون، في دبي بالإمارات.

وإختارت يارا لهذه المناسبة فستان سهرة طويلاً، باللون الوردي، ونسقت جزأيه الأعلى المصنوع من قماش شفاف مع طبقة سميكة من التطريزات الفضية، والأسفل مع كسرات بقماش ناعم متهدل، وأضافت إليه يارا مجوهرات مرصّعة بألماس وبالأحجار الوردية.

ونشرت يارا عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، صوراً لها من إطلالتها في الحفل، وعلّقت: "من طلّة أمس على مسرح (شاعر المليون) وغنائي قصيدة (موشّح) لأوّل مرة".

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