نجوم يضربون النساء بينهم نيكولاس كيج..إمرأتان إنتحرتا بسبب بيكاسو وباميلا أندرسون ومادونا ضحيتان

ميرنا وليد - بيروت - تعنيف المرأة لا يقتصر على أن يكون من قبل بعض الأشخاص غير المشهورين، بل أيضاً بعض الرجال الموجودين تحت الأضواء يعنفون زوجاتهم أو حبيباتهم، ونورد لكم بعض هذه الحالات:

-​ايمينيم​، في عام 2000 ، بعد نجاح Slim Shady ، إعترف للعالم بأنه كان زوجًا عنيفًا لكيم ماترز، ويروي كل شيء في أغنية "كيم"، التي صدرت في عام 2000.

-من منا ينسى صورة النجمة العالمية ​ريهانا​ حين كان وجهها مليئاً بالكدمات الزرقاء بسبب ضرب حبيبها آنذاك ​كريس براون​ لها وذلك عام 2019.

-​مايكل فاسبندر​: تم إتهام الممثل من قبل حبيبته السابقة سونوين أندروز بأنه كسر أنفها بعد أن ألقى عليها الكرسي.

-​شون كونري​: صرح الممثل الاسكتلندي علناً ​​"من الأفضل أن تضرب النساء بيد مفتوحة"، ثم قال في مقابلة مع إحدى الصحافيات على التلفزيون: "لم أغير رأيي".

-​جون لينون​: الراحل إعترف بأنه كان عنيفاً مع النساء قبل لقائه زوجته يوكو، وإعترف المغني في مقابلة له :"كنت أضربهن".

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-​نيكولاس كيج​: في عام 2011، ألقي القبض على الممثل الحائز على جائزة الأوسكار في نيو أورليانز بتهمة الاعتداء المنزلي على زوجته آنذاك أليس كيم كيج.

- ضرب ​توم لي​ مرات عديدة زوجته باميلا أندرسون، لدرجة أنه حكم عليه بالسجن لمدة 6 أشهر في عام 1998.

-​جوني ديب​ إتهمته زوجته الثانية ​آمبر هيرد​، بأنه يعنفها تحت تأثير الكحول، ونشرت صورا لكدمات وجهها.

-​أليك بالدوين​: إتهمته زوجته السابقة كيم باسنجر بالعنف الجسدي والنفسي، وإعترف الممثل في مقابلة بأنه فكر في قتلها بمضرب بيسبول.

-المفاجأة أن العنف النفسي الذي مارسه الرسام الإسباني الراحل ​بابلو بيكاسو​ على النساء، أدى إلى إنتحار إمرأتين في حياته، وإصابة أخريين بالجنون.

-​شون بن​ في عام 1989، تم إعتقاله لضربه زوجته آنذاك، مادونا. إتهمته الصحف بربطها وتعذيبها لمدة 9 ساعات، لكن العنف بدأ قبل عامين في 1987، عندما ضربها بمضرب بيسبول.

ورغم نفي مادونا هذه الادعاءات، إلا أن الامر بقي محط علامات إستفهام عديدة، لأن مادونا كان قد تقدمت بشكوى عام 1988 ضد شون في ماليبو، تتهمه فيها بأنه تعدى عليها بالضرب، لكنها تنازلت عن الشكوى بعد أسبوع.

مادونا تزوجت من شون عام 1985 وتطلقا عام 1989.