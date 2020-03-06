ميرنا وليد - بيروت - إنتشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي، مقاطع فيديو طريفة لـ"ميلا"، إبنة الفنانة اللبنانية ​نانسي عجرم​، وقد تداول عدد من متابعي نانسي الفيديوهات الطريفة لميلا، متغزلين بخفة دمها.

كما أشاد الكثيرون بجمال ميلا، مؤكدين أنها ورثت بعض ملامح والدتها، فيما رأى آخرون أنها خليط ما بين والدها ووالدتها.

يُذكر أن نانسي متزوّجة من طبيب الأسنان فادي الهاشم منذ عام 2008، وأنجبت إبنتها الكبرى ميلا في أيار/مايو عام 2009، ثم أنجبت إبنتها الثانية "ايلا" في شهر نيسان/أبريل عام 2011، وفي شهر شباط/فبراير عام 2019 رُزقت بإبنتها الثالثة "ليا".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهدوا طرافة وجمال إبنة نانسي عجرم.. بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.