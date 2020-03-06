مديحة الحمداني توضح حقيقة تفاوضها مع قصي خولي للتخلي عن إبنها

ميرنا وليد - بيروت - ردّت ​مديحة الحمداني​ زوجة الممثل السوري ​قصي خولي​ على سؤال وجهته لها إحدى المتابعات حول حقيقة تفاوضها مع خولي للتخلي عن إبنهما مقابل مبلغ مادي ضخم.

وقالت لها المتابعة:"شفت فيديو في اليوتيوب يقول من مصادر موثوقة ثمة مفاوضات مع قصي باش تعطيه الولد وانتي وافقتي"، لترد مديحة عليها بالقول: "بعيد الشر...ولدي هو روحي مستحيل يفارقني طول حياتي إن شاء الله".

ومن ناحية أخرى، كانت ردّت الحمداني مؤخراً كذلك على التعليقات التي تلقتها بسبب صور لها ظهرت فيها بشعر أبيض، مشيرةً إلى أنها متصالحة مع نفسها.

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