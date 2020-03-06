تراند اليوم : مفاجأة بشأن المشاهد الإباحية للفنان حسين فهمي .. تفاصيل مثيرة

فجر الفنان المصري الكبير حسين فهمي، مفاجأة من العيار الثقيل بشأن المشاهد الإباحية في فيلم سيدة الأقمار السوداء والذي أثار ضجة في مصر وطالبت الجماهير والنقاد باستبعاده من نقابة الممثلين.

وقال فهمي حسب صحيفة “اليوم السابع” المصرية، إنه لم يصور هذه المشاهد الإباحية على الإطلاق والمخرج استعان بدبلير شبهه بحيث يضيف إثارة لهذه المشاهد.

وأضاف صورت هذا الفيلم في لبنان وعند رجوعى إلى القاهرة صدمت من ردة الفعل التي تطالب بمحاكمتي وعند العودة الي المخرج طلب مني مشاهدة الفيلم عن طريق الفيديو وكان دا اختراع جديد وأنا مش فاهم حاجة.

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وتابع اشتريت جهاز فيديو وشفت الفيلم ، لقيت مشاهد إباحية استعانوا فيها بدوبلير شبهى، بحيث أظهر مثلا وأنا راكب سيارتى وداخل على شقة، ثم فى ضوء خافت فوق فى الشقة يتم تصوير شبيه لى من ظهره فى مشاهد مخلة.

وقال فهمي أنه ذهب إلى المحامي وطلب منه تقديم شكوي للنائب العام وبالفعل التقي بالنائب العام الذي اكتشف بعد تشكيل لجنة فينة، أن هناك مشاهد لم يشارك فيها هو والفنانة ناهد يسري.

وأكد أن بسبب الحرب الأهلية التي شهدتها لبنان لم يتمكن من العثور على المخرج، ولكنه عند رؤيته في مهرجان كان ضربه بالفعل.