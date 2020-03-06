بعد اعتزالها الحياة الملكية.. ميغان ماركل تعود إلى لندن

متابعة بتجـــــــــرد: للمرة الأولى بعد اعتزالهما الحياة الملكية عاد الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل إلى لندن لحضور حفل توزيع جوائز Endeavour Fund Awards الذي يقام لتكريم العكسريين المتقاعدين.

ولفتت ميغان الأنظار بأناقتها حيث اختارت فستاناً أزرق ضيقاً وبسيطاً بتصميمه من توقيع المصممة Victoria Beckham. وأشار أحد المتاجر الإلكترونية إلى أن سعره يصل إلى أكثر من 1169 دولاراً. وذكر تقرير لصحيفة The Sun أنها أضافت إليه حذاء من Aquazzura يصل ثمنه إلى ما يزيد عن 710 يورو.

وكان حارس سابق للأميرة الراحلة ديانا أثار موجة من القلق بشأن أمن العائلة الصغيرة أثناء إقامتها في كندا. ونقل تقرير بثه برنامج Good Morning Britain عن كين وورف قوله إن هاري وميغان يعيشان هاجس الخوف من أن يتم اختطاف ابنهما.