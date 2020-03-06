“لايف ستايلز ستوديوز” تشوق الجمهور لأغنية جديدة مع مروة ناجي

متابعة بتجــــــــــرد: نشرت شركة “لايف ستايلز ستوديوز” عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي صورة للنجمة مروة ناجي من كواليس تصوير فيديو كليب أغنيتها الجديدة.

وعلقت الشركة على الصورة بالقول: “النجمة #مروة ناجي #قريباً في أغنية وفيديو كليب من انتاج لايف ستايلز ستوديوز. تابعونا”.

هذا التعاون الذي يجمع شركة لايف ستايلز ستوديوز مع النجمة مروة ناجي يأتي بعد النجاح الكبير الذي حققاه في اغنية “حبيت من قلبي”.

لايف ستايلز ستوديوز لم تكشف عن أي تفاصيل إضافية عن العمل لكن يبدو ان الأغنية رومنسية حيث تظهر مروة في الفيديو كليب وسط اجواء شتوية ثلجية.

يذكر ان الفيديو كليب من اخراج فادي حداد في ثاني تعاون له مع مروة.