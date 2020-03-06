توقف تصوير فيلم غادة عبد الرازق “حفلة 9”

متابعة بتجــــــــــرد: توقف تصوير فيلم “حفلة 9” للممثلة المصرية ​غادة عبد الرازق​ بعد أسبوع واحد فقط من انطلاقه، وذلك بسبب انشغال أبطاله بتصوير مسلسلاتهم الرمضانية الجديدة، حيث تصور غادة مسلسل “سلطانه المعز” مع المخرج محمد بكير، وطارق لطفي بدأ مشاهده في “القاهرة كابول” مع خالد الصاوي وفتحي عبد الوهاب وحنان مطاوع ونبيل الحلفاوى.

“حفلة 9” بطولة غادة عبد الرازق، وطارق لطفي، وأحمد وفيق، ومحمود البزاوي، وطارق صبري، ونهال عنبر وكمال أبو رية، والطفلة جنات عبد المنعم، وإخراج عبد المنعم ربيع، ومدير التصوير هيثم زنينا وتدور أحداثه في إطار غامض ومشوق حول وجود جريمة قتل، وتتصاعد الأحداث طوال الفيلم لمعرفة حقيقة القاتل.

وكان آخر أعمال غادة عبد الرازق في السينما فيلم “حرب كرموز” الذى تم عرضه في عام 2018 وشاركت في بطولته إلى جانب وفتحي عبد الوهاب، ومصطفى خاطر، وإيمان العاصي، وبيومي فؤاد، ومحمد علي رزق، ومحمود حجازي، ومايان السيد، قصة محمد السبكي، سيناريو وحوار وإخراج بيتر ميمي.