بعد إعلان حملها.. كاتي بيري تؤجل حفل زفافها من أورلاندو بلوم بسبب كورونا

متابعة بتجـــــــــرد: بعد أن فاجأت النجمة العالمية ​كاتي بيري​ الجمهور بإعلان حملها من خطيبها الممثل العالمي ​أورلاندو بلوم​ بطفلهما الأول، قرر الثنائي تأجيل حفل زفافهما الذي كان من المقرر إقامته في شهر حزيران/يوليو المقبل في اليابان وذلك بسبب إنتشار فيروس كورونا.

وبحسب مجلة “بيبول” فإنّ بيري خائفة على ضيوفها الـ 150 من أن يصابوا بالفيروس.

وأشار مصدر للمجلة إلى أنّ كيري كانت متحمسة لأن تمشي في الممر وهي حامل، مضيفاً أنّ الثنائي من شدة سعادتهما أنجزا جميع التفاصيل المتعلقة بالزفاف، لكنهما اضطرا لتجميدها بسبب فيروس كورونا.