متابعة بتجـــــــــرد: بعد أن فاجأت النجمة العالمية كاتي بيري الجمهور بإعلان حملها من خطيبها الممثل العالمي أورلاندو بلوم بطفلهما الأول، قرر الثنائي تأجيل حفل زفافهما الذي كان من المقرر إقامته في شهر حزيران/يوليو المقبل في اليابان وذلك بسبب إنتشار فيروس كورونا.
وبحسب مجلة “بيبول” فإنّ بيري خائفة على ضيوفها الـ 150 من أن يصابوا بالفيروس.
وأشار مصدر للمجلة إلى أنّ كيري كانت متحمسة لأن تمشي في الممر وهي حامل، مضيفاً أنّ الثنائي من شدة سعادتهما أنجزا جميع التفاصيل المتعلقة بالزفاف، لكنهما اضطرا لتجميدها بسبب فيروس كورونا.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد إعلان حملها.. كاتي بيري تؤجل حفل زفافها من أورلاندو بلوم بسبب كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.