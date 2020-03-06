أحمد سعد يخلي الحرم المكّي باكياً: أنا آخر من خرج!

متابعة بتجـــــــــرد: تزامناً مع إغلاق الحرم المكي والمدني وفقًا للإجراءات الصحية الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا ولضرورة تكثيف أعمال التنظيف والتعقيم في الحرمين الشريفين، نشر الفنان المصري محمد سعد صورةً لفتت الأنظار على إنستغرام.

وفي التفاصيل، نشر الفنان المصري أحمد سعد صورةً له أثناء مناسك العمرة مؤكّداً أنه كان آخر من خرج من الحرم المكي مساء الخميس خلال إخلائه من المعتمرين.

وكتب أحمد سعد على حسابه الخاص بتطبيق الصور إنستغرام ” انا اخر من خرج من الحرم.. وانا ابكي على اخلاء الحرم لأول مرة كنت اشوف حاجه ذي كده. وكأن كل الأرض قد خلت من ساكنيه. يا رب عدّي المحنة دي على خير”.