كارول سماحة: أغنية “مش هعيش” تعبّر عن طريقة تفكيري وانتظروا الكليب قريباً

متابعة بتجــــــــرد: بدأت النجمة اللبنانية كارول سماحة تحصد أصداء أغنيتها الجديدة “مش هعيش” رغم مرور 48 ساعة فقط على طرحها عبر تطبيق “أنغامي” الموسيقي.

كارول سماحة أطلّت في مقطع مصوّر عبر حسابها الرسمي في موقع “إنستجرام” وتحدّثت عن الأغنية الجديدة، فقالت أن الأغنية تشبه إلى حدّ بعيد شخصيتها وموضوعها يعبّر عن طريقة تفكيرها في الواقع.

وتمنت كارول في الرسالة المصوّرة التي توجهت من خلالها إلى متابعيها بأن تعجبهم الأغنية، كما وأشارت إلى أن الكليب سيعرض في الأيام القريبة المقبلة.

أغنية “مش هعيش” هي أولى أغنيات كارول سماحة للعام 2020، من كلمات أمير طعيمة، ألحان اسلام زكي وتوزيع ألكسندر ميساكيان وإنتاج شركة “أنغامي” التي بدأت نشاطها الإنتاجي منذ فترة قصيرة، لإصدار أعمال غنائية تبث حصرياً عبر تطبيق “أنغامي” وتُعرف بـ Anghami Originals.