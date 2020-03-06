متابعة بتجــــــــــرد: رغم مرور شهور عدّة على رحيله إلا أن السينمات بعدد من الدول العربية تستعد لعرض فيلم جديد للنجم المصري الراحل طلعت زكريا، والذي توفي في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي بعد صراع مع المرض .

الفيلم بعنوان “بعد الخميس” ويضم مجموعة كبيرة من النجوم من دول عربية مختلفة، منهم عبدالله الجميري ومحمد الهاشم وجيهان أنور وحسن عبد الفتاح وهو إنتاج مشترك. ومن المتوقع أن يشهد الفيلم إقبالاً جماهيرياً كبيراً خصوصًا أنه العمل السينمائي الأخير لطلعت زكريا والذي استقبل الكثيرون وفاته بصدمة وحزن. يذكر أن طلعت زكريا توفي عن عمر ناهز 58 عاماً، وأكد نجله عمر أن تدخين والده بكثرة في الفترة الأخيرة من حياته كان سبب تدهور حالته الصحية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بعد رحيله.. فيلم جديد لطلعت زكريا في دور السينما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.