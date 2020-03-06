بالصور- تفاصيل اطلالة ديانا كرزون في حفل الخطوبة

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Mar 06, 2020
استطاعت الفنانة ديانا كرزون أن تأسر الأنظار اليها في يوم خطوبتها من الاعلامي معاذ العمري وذلك بعدما اختارت لهذه المناسبة فستاناً تميز برقي تصميمه وبساطته من ازياء شربل عازار من دار لابورجوازي ما جعل اطلالة ديانا تضج بالأنوثة. اهتم بمكياجها شامل الشروخ، أما تسريحة شعرها مصطفى روحي. وأكملت طلتها بـ Headpiece من توقيع المصمم عامر عطا.
وكانت جاهة كبيرة من عشيرة العمري قد توجهت يوم الجمعة الفائت لطلب يد الفنانة ديانا كرزون وضمت الجاهة النخب الوطنية بكافة مراكزها ومناصبها السياسية والدينية والإعلامية والفنية والنقابية وحشد كبير من اصدقاء العروسين وكان في استقبال الجاهة الكريمة عدد من ال كرزون وأصدقائهم وانسبائهم. لقراءة الخبر بالكامل: بالصور- خطوبة ديانا كرزون والإعلامي معاذ العمري
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