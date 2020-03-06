بالصور- تفاصيل اطلالة ديانا كرزون في حفل الخطوبة

استطاعت الفنانة ديانا كرزون أن تأسر الأنظار اليها في يوم خطوبتها من الاعلامي معاذ العمري وذلك بعدما اختارت لهذه المناسبة فستاناً تميز برقي تصميمه وبساطته من ازياء شربل عازار من دار لابورجوازي ما جعل اطلالة ديانا تضج بالأنوثة. اهتم بمكياجها شامل الشروخ، أما تسريحة شعرها مصطفى روحي. وأكملت طلتها بـ Headpiece من توقيع المصمم عامر عطا.

وكانت جاهة كبيرة من عشيرة العمري قد توجهت يوم الجمعة الفائت لطلب يد الفنانة ديانا كرزون وضمت الجاهة النخب الوطنية بكافة مراكزها ومناصبها السياسية والدينية والإعلامية والفنية والنقابية وحشد كبير من اصدقاء العروسين وكان في استقبال الجاهة الكريمة عدد من ال كرزون وأصدقائهم وانسبائهم. لقراءة الخبر بالكامل: بالصور- خطوبة ديانا كرزون والإعلامي معاذ العمري