خاص- موقع “الخليج 365” يشارك محمد خيري فرحة عيده ويعود بهذه المقابلة الجريئة

وسط حشد من أهل الصحافة والإعلام وفريق عمله، احتفل النجم محمد خيري بعيد ميلاده حيث عبّر عن محبته الكبيرة لكل من حضر وشاركه فرحته.

وفي التفاصيل، أعدت أسرة هيومانجمنت التى تتولى إدارة أعماله، مفاجأة للنجم محمد خيري بمناسبة عيد ميلاده ونجاح أغنيته الجديدة “الحق عليك” التي حققت نجاح كبير منذ اللحظات الأولى لإطلاقها.

وقد عبّر محمد عن سعادته الكبيرة بنجاح أغنية “الحق عليك” وبوجود محبيه حوله في يوم ميلاده واحتضانهم له وشكر جميع متابعيه على محبتهم ودعمهم الكبير له.

موقع “الخليج 365” الذي كان حاضرًا خلال الاحتفال، التقى النجم محمد خيري وكان لنا معه هذا اللقاء الشيق.

في البداية، ورداً على سؤال حول أغنيته الجديدة “الحق عليك” التي تعتبر نقلة نوعية بمسيرته الفنية بعدما تميز باللون الطربي حيث قدّم اللون الرومانسي فهل سنراه يتجه لتقديم هذا اللون من الأغاني؟ لفت “خيري” أن أغنية “الحق عليك” هي حالة وعندما استمع إليها للمرة الاولى أحبها وقدّمها ولكن ربما الأغنية الثانية قد تكون طرباً شعبياً فهو يرى نفسه في الأغنية التي تدخل قلبه فيتخذ القرار بأن يغنيها.

وهل من الممكن أن يغني اللون الشعبي؟ أكد محمد خيري أن القدود والأغاني الطربية هي شعبية حتى الكلام شعبي والموسيقى أيضاً. وتابع ان الأغنية الشعبية موجودة منذ مئتي عام ولكن كل أغنية لها وقتها وعصرها منذ ايام الفنان الراحل “سيد درويش” حتى اليوم ولكن لكل زمن جمهوره ونخبته وذواقته. وشدد أن الذي يحزنه ان هناك بعض الناس لا يعلمون كيف يقيمون الأغنية ان كانت جيدة أو لا. كما ان الجمهور بات يحفظ “الميلودي” أكثر من كلام الأغنية. خاتماً بالقول أن نخبة من الناس وذواقة الفن تحب الاغنيات التي يقدمها في المقابل البعض يحب الاغنيات السريعة.

ورداً على سؤال حول شهرته بتقديم اللون الطربي في حفلاته الناجحة والتي تكون كاملة العدد في الوطن العربي وفي أوروبا، فهل يعد الجمهور بأنه سيبقى يقدم هذا اللون الغنائي على الرغم من الصعوبة التي قد يواجهها بوجود أعمال فنية تجارية؟ طمأن محمد خيري محبيه الى أنه سيبقى كما أحبه الجمهور وعلى اللون الذي عودهم عليه، كما قدّم تجربته الخاصة في أغنية “الحق عليك” حيث حصد من خلال هذه التجربة الجديدة اعجاب الجمهور أكثر لأنه صادق وشفاف معهم فهو أخذهم الى اللون الرومانسي ولكن لم يأخذهم الى كلمة واللحن “الهابطين”.

اما بالنسبة الى حفلاته التي تنفذ بطاقاتها بالكامل، أشار أن عمره الفني بحدود العشر سنوات من ضمنهم ستة سنوات تأسيس الذي يعتبرها اهم من الأربع سنوات الأخيرة فكانت خطواته مدروسة جداً وبات يعلم ماذا يغني وفي أي أماكن ينتقي ذواقة الفن ولم يذهب الى العمل التجاري لأنه ليس من ضمن شخصيته. ولهذا السبب حفلاته كاملة العدد لأن الجمهور يحب الفن الذي يقدمه. ولكن للأسف بعض الفنانين يأخذون الناس الى مكان مختلف ولكن في النهاية الموسيقى ذوق.

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وهل هناك من أغنية لفنان من الوطن العربي كان يتمنى لو كانت له؟ أكد ان كل فنان صف أول اغنياته جميلة. وأشار أن النجم مروان خوري سبق وقدّم اغنية “مغرم” للفنان جاد نخلة الاغنية جميلة وكان يتمنى ان يغنيها لانها تضمنت ايقاعاً ثلاثياً.

وحول الفنانين الأقرب الى الفن الذي يقدمه؟ لفت أن كل الفنانين لديهم أعمال جيدة ولكن يحب ان يسمع لزياد برجي ومروان خوري. وكشف انه اجتمع عدة مرات مع الأخير ولكن لم يتوصلا للعمل مع بعضهما حتى الآن.

وهل يلبي طلب الجمهور بغناء “بنت الجيران” على المسرح خلال حفلته؟ أكد أنه لا يقدم أي أغنية ليس مقتنعاً بها خاصة ان كل فنان له عالمه ولونه الغنائي.

ومع اقتراب شهر رمضان هل يتابع مسلسلات في الشهر الفضيل؟ أكد أنه لا يتابع التلفزيون. ولكن صرح قائلا “عبالي خوض تجربة التمثيل”.

وهل سنراه يغني تتر مسلسل؟ أشار الى أنه تلقى عدة عروض لغناء شارة ولكن لم يقبل حتى الآن لأنه يريد المسلسل أن يكون مميزاً ومختلفاً من كل النواحي.

في الختام لفت أن لا مشروع ديو غنائي مع احد والفكرة بعيدة حالياً عن التنفيذ ولكنه يختار الفنانة عبير نعمة ليقدم معها الديو.

نذكر ان محمد خيري كان قد أطلق فيديو كليب “الحق عليك” مؤخرا وهي من كلمات أحمد ماضي، ألحان نبيل خوري، توزيع باسم رزق، وتسجيل استوديو هادي شرارة. أما الكليب فهو من إخراج روي عقيقي وانتاج شركة هيومانجمنت.

من جهة أخرى، يستعد محمد خيري لإطلاق أغنية جديدة من المتوقع أن تبصر النور في الأشهر المقبلة، وسيلتقي محبيه بحفل غنائي مميز في التياترو فردان في 14 آذار الحالي ومن ثم سيحيي حفلين متتاليين في كل من بلجيكا وسويد في 12 و 25 نيسان تباعاً.