خاص- لايف ستايلز ستوديوز الشريك الاستراتيجي لحفل “ام كلثوم” المبهر في لندن

بصفتها الشريك الاستراتيجي في الانتاج، افتتحت شركة لايف ستايلز ستوديوز، لصاحبها رجل الأعمال فهد الزاهد، مع السيدة منى خاشقجي المسرحية الموسيقية للسيدة أم كلثوم، والتي حملت عنوان “أم كلثوم.. العصر الذهبي” وذلك في الثاني من آذار/مارس الحالي في قاعة “لندن پاليديوم الشهيرة” بحضور شخصيات ووجوه مهمة بالاضافة الى حضور النجم عاصي الحلاني وزوجته وابنته وابنه ورجل الأعمال فهد الزاهد وزوجته.

اختارت لايف ستايلز ستوديوز ان تلعب دور الشريك الاستراتيجي في انتاج هذا العمل الفني الراقي الذي كرّم فنانة عملاقة من العالم العربي وهي كوكب الشرق أم كلثوم.

ليلة الثاني من مارس وصفت بليلة من الخيال، سافر اكثر من 2280 شخصاً وعلى مدار ساعتين من الزمن الى عالم آخر مليء بجمال الكلمة واللحن والصوت الذي يعتبر من أهم الاصوات في العصر الذهبي السيدة “أم كلثوم” سيدة الغناء في العالم العربي.

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قدمت كل من الفنانة السورية لبنى القنطار، وهي منحدرة من عائلة الفنان الراحل فريد الأطرش، والفنانة المصرية سناء نبيل حفيدة شقيقة أم كلثوم، أكثر من 20 اغنية من أجمل ما غنت “أم كلثوم” منها: الأطلال، انت عمري، فكروني، حب إيه وغيرها من روائع كوكب الشرق. وقاد الاوركسترا المؤلف من 12 عازفاً المايسترو لؤي الحناوي.

العمل الرائع والمحترم يستحق الثناء والتقدير والاعجاب خاصة بعدما شهدت السيدة منى خاشقجي وهي من الشخصيات البارزة في الوسط الفني السعودي، على لقاء للسيدة أم كلثوم في اواخر أيامها تحدثت فيه عن أمنية لم تحقق وهي الغناء في لندن فقررت منى ان تحقق أمنية كوكب الشرق.

شركة “لايف ستايلز ستوديوز” التي انطلقت بأعمال فنية قليلة أصبحت اليوم من أهم الشركات على الساحة الفنية وبات يُحسب لها ألف حساب خاصة بعدما دخلت كشريكة انتاجية قوية في العمل “أم كلثوم.. العصر الذهبي”، ما يُبشر بانتاج أعمال فنية شبيهة بهذه الاعمال الراقية في المستقبل لأجل تعريف هذا الجيل على فناني العصر الذهبي.