راغب علامة يحسم مقارنة أجره مع عمرو دياب.. وهل سيتعاون مع أحلام؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - حسم الفنان اللبناني راغب علامة الجدل حول مقارنة البعض بحديثهم عن نجوميته التي لم يستطيع أن يتخطى بها أجر الفنان المصري عمرو دياب، مبينا أنه لم يتم التعرف إلى مروجيها بعد.

وقال راغب علامة في تصريحات تلفزيونية إن الحديث عن مسألة الأجور أمر اجتهادي من جانب البعض، متحديا أن يعرف أحد أجره في الحفلات سواه ومدير أعماله والجهة التي يتفق معها على الحفل، وموضحا أن هذا أيضا هو ما يحدث مع الفنان عمرو دياب.

وتابع راغب علامة قائلا أنه لا يستطيع أحد إنكار نجومية عمرو دياب لأنه فنان كبير، كما لا يستطيع أحد أن يُنكر أنه كراغب يمتلك مكانة فنية، مبينا: "على شو بدن يلعبوا لو على المنافسة فهي شيء جميل ولا تزعجني ولو لعبوا عليها أهلا ومرحبا فيهن، المنافسة دائما تجعل الشخص يزيد عطاءه ويقدم الأفضل".

وأكد راغب علامة أن علاقته بالعاصمة باريس هي علاقة محبة، حيث يمتلك منزلا فيها منذ 16 عاما، ومنوها أنه يحب هذه المدينة ودائما ما يستقل فيها الدراجة الهوائية، حتى أنه في بعض الأوقات يذهب للعشاء بها ولا يقيد نفسه بسيارة وسائق، واصفا إياها برفيقه الدائم.

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وعن مدى إمكانية تعاونه مع الفنانة الإماراتية أحلام خلال الفترة المقبلة، من خلال عمل فني غنائي في ظل إتمام الصلح بينهما وعودة صداقتهما منذ برنامج المواهب "ذا فويس"، أعلن راغب علامة عن ترحيبه بالفكرة وتقديم أغنية جديدة مع أحلام، متابعا أنهما تعاونا في تقديم حفل غنائي سويا بعد ختام برنامج "ذا فويس"، وأنه لا مانع من تقديم عمل غنائي.

وأردف "علامة" قائلا: "بعتقد لو عملنا أغنية سوا هتنجح كتير، خصوصا إذا استطعنا اختيار الموضوع والأغنية، ياريت يكون الحديث فيها عن مشكل، ونحنا بمجرد ما فِتنا على ذا فويس وبلشنا العمل ما كان بيننا مشاكل لأنها ليست شريكتي بل لها فريقها ولي فريقي".

وأعرب عن سعادته بنجاح أغنية المهرجان الشهيرة "بنت الجيران" والتي غناها المصريان عمر كمال وحسن شاكوش، موضحا أنه يستمتع بسماعها كونها أغنية خفيفة الدم، مردفا في تعليقه على أزمة مطربي المهرجانات الغنائية بمصر قائلا إن هاني شاكر لديه معطياته في وقف المطربين، ولكن منعهم لن يقلل انتشارها بل سيزيدها فدائما الممنوع مرغوب، مختتما: "أعتقد هيك أغنية طالما نجحت يبقى الناس بدها هيك، والأغنية دمها خفيف كتير".

يشار إلى أن راغب علامة حسم لقب الموسم الخامس من "ذا فويس" لصالحه من خلال منافسته كعضو لجنة تحكيم ومدرب للمواهب، بالمتسابق التونسي مهدي عياشي، وذلك بعد منافسة مع فرق الفنانة أحلام ومحمد حماقي وسميرة سعيد.