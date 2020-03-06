مشاعل الشحي تتدخل بعد حملة التنمر والسخرية ضد زوجها أحمد خميس!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - دافعت الفنانة الإماراتية مشاعل الشحي، عن زوجها الإعلامي والفنان أحمد خميس، إزاء حملة السخرية والتنمر ضده، التي تعرض لها مؤخرا من جانب بعض المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي وأيضا المشاهير، وكانت هي السبب الرئيسي في هذه الحملة، متمنية ألا تنكسر طيبته في يوم من الأيام خاصة وأنه لن يفهمه إلا من عاش معه.

وأكدت مشاعل الشحي أن زوجها أحمد خميس يأخذ كل شيء بإيجابية وهذا دليل على معدنه الأصيل حيث نشرت صورة جمعتهما سويا عبر حسابها على موقع "إنستغرام"، وقالت: "على كثر الانتقادات عليك إلا أن نظرتي لك ما تغيرت لانه محد بيفهمك إلا اللي عاش معاك".

وأردفت الفنانة الإماراتية قائلة: "وعرف معدنك وروحك اللي تشوف كل شي بإيجابية وأتمنى طيبتك ما تكسرك ف يوم من الأيام".

وظهر أحمد خميس في مقطع فيديو وهو يبكي بشدة على غياب زوجته عنه لعدة أيام بسبب سفرها لزيارة أهلها، إذ قال في المقطع المثير للجدل وهو يبكي: "تزوجت من عروستي مشاعل، وبعد زواجنا اتمحى فراغ كبير من قلبي"، مضيفا: "اليوم اللي أكون بعيد عنها وما تكون جانبي بشعر بضيق، وعارف إنها موجودة ويوم ما أشوفها ما أعرف أحس إن شي ما يأكلني من الداخل".

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ووجد المقطع سخرية كبيرة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين اتهموه بالمبالغة في إظهار المشاعر التي لا داعي لها على حد قولهم، مؤكدين أن نشر مثل هذه الفيديوهات ليس له هدف إلا الشهرة، كما أن المقطع خال من المحتوى؛ إذ قال مغردون إنه ليس هناك داع لنشر خصوصية مشاعر الشخص للمتابعين.

وجاء في التعليقات: "أنا ما قدرت أكمله للآخر من سخافة الطرح بس أبي أعرف أنت يعني الحين ندمان إنه حبيتها من قلبك عشان اختفت عنك ٤ أيام ومشتاقلها ولا شنو السالفة؟"

وقال آخر: "مشاعرك خلها برسالة لصاحبة الموضوع الناس وش دخلها تبكي لها"، فيما علقت أخرى: "يا ربي لا تبلانا برجال مثله أول مرة بحياتي أشوف رجال يستعطف الناس بدموع أعرف ذي حركات الحريم الرجال الحقيقي ما تنزل دمعته بسهولة".

يذكر أن أحمد خميس كان كشف في وقت سابق، عن قرار اتخذه هو وزوجته مشاعل الشحي، وهو التوقف عن نشر أي تفاصيل تتعلق بحياتهما الخاصة عبر السوشيال ميديا، وذلك بسبب المشاكل السلبية التي انعكست عليهما وكادت تؤدي إلى انفصالهما أكثر من مرة، فيما لم يلتزم الزوجان بهذا القرار؛ إذ إنهما يشاركان كل تفاصيل حياتهما مع المتابعين.