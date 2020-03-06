كاتي بيري تزفّ خبر حملها عبر أغنيتها

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""الخليج 365"" من بيروت: استعانت النجمة العالمية كاتي بيري باللقطات الترويجية لفيديو كليب أحدث أغنياتها "Never Worn White" لتزفّ خبر حملها من خطيبها الممثل أورلاندو بلوم. حيث أنها بعد تصريحاتها الأخيرة حول تريثها بالزواج، خوفاً من فشل الثنائي من تحمل المسؤوليات والإلتزامات، ظهرت بفُستانٍ أبيض وهي تُمسك بطنها كالمرأة الحامل وهو ما أوصل الرسالة للجمهور بأنها تنتظر مولوداً من خطيبها الذي ستتبادل معه عهود الزواج في شهر نيسان المقبل.

فيما يلي رابط الأغنية:

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