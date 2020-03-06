ستيفاني صليبا تُزيّن كمّامتها بأحمر الشفاه

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""الخليج 365"" من بيروت: التزمت الفنانة اللبنانية ستيفاني صليبا بقرار وضع الكمامات في المطارات على طريقتها. فتفاعلت مع الموضوع بأسلوبٍ طريف مستعينة بمساحيق التجميل. فأطلت على الجمهور بصورة وهي تضع الكمامة العازلة لفيروس كورونا أثناء تواجدها في مطار إسطنبول والتي رسمت عليها شفاهاً ملونة. وأوضحت أنها زينته تماشياً مع ذوقها الخاص. وكتبت معلقة بالعامية اللبنانية: "فوبيا الكورونا... بما انو هالماسك رح يكون صديقي طول السفرة، فقرّرت اعملّو ستايل ع طريقتي". مواضيع قد تهمك :

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