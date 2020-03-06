محمد منير يُعرب عن أمنيته في أن يصبح أبًا

واصل محمد منير، حواره الذي فتح فيه خزائن أسراره وذكرياته مع الكاتب عمر طاهر، على إحدى المنصات الإعلانية، وأكد منير، خلال لقاءه، أنه يتمنى أن يكون متزوج ولديه أولاد، ولكن ربنا عوضه بأولاد اشقاءه وأحفادهم.

وكشف منير، عن مواصفات فتاة أحلامه، وقال: انا محتاجها زوجة ترعاني وتحب أصحابي اللي انا حبتهم في حياتي وأحبها تكون أنيقة وشيك ومثقفة وتجيد لغة وأن تتعامل مع أصحابي الأجانب والأكثر أن تكون بتحبني، وأنا هحبها وهقدرها.

وأشار منير إلى أنه كان محظوظا بتجربة التمثيلية، بسبب المخرج يوسف شاهين وخيري بشارة، وبسبب عمله مع سيدة الشاشة فاتن حمامة.

يشار إلى أن عمر طاهر قدم من قبل عدة تجارب لتقديم البرامج منها "وصفولي الصبر، صنايعية مصر، مصري أصلي".

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ويُذكر أن أخر حفلات محمد منير كانت في مهرجان الموسيقى العربية بدورته، وظهر في الحفل وهو جالس على كرسي، وبعد ذلك كشف عن السبب.

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