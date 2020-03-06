شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. زينة ودلال عبد العزيز فى الشيخ زايد مع "جمع سالم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصور النجمة زينة مشاهدها في مسلسلها الجديد "جمع سالم" مع المخرجة إيمان الحديد بأحد المنازل بمنطقة الشيخ زايد، حيث تجمعها المشاهد بالفنانة دلال عبد العزيز، حيث انطلق تصوير العمل مطلع هذا الأسبوع للعرض في شهر رمضان المقبل، لتكون زينة آخر النجمات اللاتى يلتحقن بالسباق الرمضانى في 2020.



زينة ودلال عبد العزيز

"جمع سالم" تأليف محمد ناير وبطولة زينة ودلال عبد العزيز ومحمد شاهين وملك قورة وميدو عادل وسامح الصريطى وبسنت شوقى وأحمد سلطان وجارى اختيار باقى الفنانين المشاركين في البطولة بالتزامن مع التصوير درامي اجتماعي حول فكرة "التبني"، والعلاقات الأسرية وتظهر زينة في العمل بدور جراحه.



زينة مع اسرة مسلسل جمع سالم

وتعود زينة بـ "جمع سالم" إلى الدراما بعد غياب العام الماضى حيث قدمت آخر أعمالها مسلسل "ممنوع الاقتراب أو التصوير" في عام 2018، وشارك في بطولته فتحى عبد الوهاب ونسرين أمين ومحمد شاهين ومى القاضي وحازم سمير وصفوة ومحمد أبو الوفا ومصطفى عبد السلام وهدى الاتربى وياسمين عادل وتأليف محمد الصفتى وإخراج زياد وشاحى.

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ويعرض لزينة حالياً فيلم "الفلوس" الذى انطلق بدور العرض المصرية والعربية يوم 25 من ديسمبر الماضى ويحقق نجاحات جيدة على مستوى شباك التذاكر، والعمل قصة تامر حسنى، وسيناريو وحوار محمد عبد المعطى، إخراج سعيد الماروق، ويشارك فى بطولته إلى جانب تامر حسنى وزينة كلاً من محمد سلام، عائشة بن أحمد، بالإضافة إلى عدد من النجوم كضيوف شرف، مثل أحمد السقا ومى عز الدين.