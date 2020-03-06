تعرف على أعضاء لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة في "الأقصر السينمائي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - منى الموجي:

ساعات قليلة وتستقبل مدينة الشمس "الأقصر"، فعاليات الدورة التاسعة من مهرجان الأقصرللسينما الأفريقية، بحضور نجوم الفن في القارة السمراء، وتحمل الدورة اسم الفنان الراحل فريد شوقي، وتحتفي بعدد كبير من نجوم الفن بينهم من رحلوا عنا والبعض الآخر يواصل عطائه الفني، كما سيتم تكريم فرقة رضا بمناسبة مرور 60 عامًا على تأسيسها.

يضم المهرجان عدة مسابقات، يتنافس خلالها عدد كبير من أفلام القارة السمراء على الجوائز، بينها مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، والتي سنتعرف على أعضائها في السطور التالية..

جاستون كابوريه

هو مخرج من بوركينا فاسو، درس جاستون التاريخ في جامعة السوربون في باريس. وأثناء بحثه في تاريخ التمييز العرقي ضد أفريقيا لرسالة الماجستير، انجذب كابوريه إلى الأفلام الوثائقية. ثم فكر في استعمال الأفلام كوسيلة لنشر المعرفة التاريخية، فالتحق بمعهد الدراسات السينمائية الفرنسي، ثم نما شغفه بالسينما لذاتها تدريجيًا. حصل على شهادته في الإنتاج السينمائي عام 1976. عاد إلى موطنه ليكون مديرًا للمركز الوطني للسينما. كان فيلمه "عطية الرب" ثاني فيلم روائي ينتج في تاريخ بوركينا فاسو. حازت أعماله على العديد من الجوائز الدولية، بما فيها جائزة سيزار الفرنسية.

ميمونة نداي

ممثلة من نيجيريا، السنغال، تنحدر ميمونة نداي من أبوين ذوي أصول نيجيرية وسنغالية. قضت طفولتها في غينيا وكوت ديفوار وبوركينا فاسو. هاجرت لاحقًا إلى فرنسا لدراسة المسرح. في عام 2015، قامت ببطولة فيلم "عين العاصفة"، وهو الفيلم الذي افتتح المهرجان الأفريقي للسينما والتليفزيون في واجادوجو. في مارس 2017، تم عرض فيلمها عين العاصفة في افتتاح مهرجان ديفرسيني الرابع عشر. في عام 2019، شغلت منصب عضو لجنة تحكيم في المسابقة الرسمية بمهرجان كان السينمائي الدولي في نسخته الـ72.

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سعد الشرايبي

مخرج مغربي، درس الطب في الدار البيضاء. في السبعينيات، أصبح عضواً في الاتحاد الوطني لأندية السينما المغربية. في عام 1976، شارك في الفيلم الجماعي "رماد الزريبة". في عام 1990، صدر أول فيلم روائي طويل له "يوميات حياة عادية". في عام 1998، أخرج الشرايبي ثلاثية موجهة للمرأة المغربية. تمت الثلاثية في عام 2011 بفيلم "نساء في المرايا". في ديسمبر 2015، كان عضواً في لجنة تحكيم الأفلام القصيرة بمهرجان مراكش السينمائي الدولي الخامس عشر.

ستيف أيوريندي

ناقد من نيجيريا، هوكبير نقاد صحيفة الثقافة النيجيرية ومقرها مدينة لاجوس. تلقى تعليمه في جامعتي أوبافيمي أولولو النيجيرية وجامعة ليستر البريطانية. عمل ستيف بالعديد من الوظائف منها مراسل صحفي، محرر، ناقد، مدير تحرير ومؤلف. بدأ مسيرته المهنية عام 1991 بالعمل في أهم الصحف الرئيسية بنيجيريا، كما عمل بصحيفة الجارديان والصحيفة النيجيرية بانش كمراسل وناقد فني. ثم عمل لاحقًا مدير عام ورئيس تحرير لصحيفة ناشيونال ميرور منذ عام 2010 وحتى 2013. ألف أيوريندي عدة كتب. حاليًا هو رئيس مجلس إدارة وعضو بلجنة تحكيم جوائز السينما الأفريقية.

مصطفى شعبان

ممثل مصري، بدأ مشواره الفني من خلال العمل كمخرج بالمسرح الجامعي، عرضت له مسرحية ضمن مهرجان الفنون المسرحية في فرنسا ولاقت نجاحاً كبيراً. كانت أول تجاربه التمثيلية من خلال مسرحية بالعربي الفصيح في 1992، ومنها قرر التفرغ للتمثيل. ظهر مصطفى شعبان لأول مرة على شاشة السينما في فيلم "رومانتيكا" عام 1996، وبدأت انطلاقته الفعلية في 2001 من خلال مسلسل "عائلة الحاج متولي" مع النجم نور الشريف وفيلم "سكوت حنصور" للمخرج يوسف شاهين و فيلم "مافيا" للمخرج شريف عرفة. ليتولى بعدها بطولات مطلقة في السينما والتليفزيون خلال الألفينيات.