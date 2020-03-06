مخرج سوداني وآخر تونسي.. أعضاء تحكيم "الأفلام التسجيلية الطويلة" في "الأقصر السينمائي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - منى الموجي:

تنطلق فعاليات الدورة التاسعة من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، بعد ساعات قليلة، مساء اليوم الجمعة، بحفل يخرجه المخرج هشام فتحي، في معبد الأقصر، وبحضور نجوم الفن في القارة السمراء.

تضم الدورة التاسعة عدة مسابقات، بينها مسابقة الأفلام التسجيلية الطويلة، والتي تضم في لجنة تحكيمها:

أمجد أبو العلا

مخرج ومنتج سوداني. درس الإعلام في جامعة الإمارات وعمل مخرجاً للأفلام الوثائقية. قام بتصوير العديد من الأفلام القصيرة التي عرضت في مهرجانات سينمائية مختلفة. يعمل الآن كرئيس للجنة البرمجة لمهرجان السودان للسينما المستقلة. تم عرض فيلمه الروائي الطويل الأول "ستموت في العشرين" للمرة الأولى في مهرجان فينيسيا، وفاز بجائزة أسد المستقبل لأفضل عمل أول. وتلاه جولة واسعة في المهرجانات حول العالم.

عصام زكريا

عصام زكريا صحفي وناقد سينمائي وباحث من مواليد القاهرة. كتب مئات المقالات السينمائية لعدة مطبوعات عربية، كما ألف عشرة كتب عن السينما المصرية والعالمية، وترجم من الإنجليزية والألمانية عشرات المقالات والعديد من الروايات والكتب حول فن السينما. شغل منصب عضو لجنة تحكيم في العديد من المهرجان السينمائية المحلية والدولية، وشارك في العديد من الندوات الثقافية والدوائر البحثية والبرامج السينمائية الخاصة. من بين المسؤوليات والمناصب التي تولاها: رئيس تحرير مجلة "نظرة" المتخصصة في السينما المستقلة، ومدرس بقسم السينما في الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

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مختار العجيمي

مخرج سينمائي تونسي شهير. انتقل إلى احتراف الأفلام الوثائقية الطويلة. عاد إلى الوطن للمساهمة في الفن الديناميكي المتوقع من قبل المثقفين والفنانين.

بيتر وانجوجي جيتاو

مخرج سينمائي حاصل على العديد من الجوائز. عمل بشكل تعاوني وفردي في مجموعة من المشاريع متعددة الاختصاصات والاهتمامات الاجتماعية على مدى أكثر من ثمانية أعوام. قام بإنتاج مسرحيات وأفلام وثائقية وأفلام روائية تتناول القضايا الاقتصادية والاجتماعية في أوغندا وتنزانيا وكينيا. عمل بيتر مع العديد من المنظمات غير الحكومية في مشاريع أفلام مختلفة، منها: فيلم-ايد الدولية، برنامج الأغذية العالمي، وندل ترست كينيا، خدمات السكان في كينيا والمؤسسة الطبية والبحثية الأفريقية. كما قام بإخراج برامج تليفزيونية حاصلة على جوائز لصالح التليفزيون الكيني.

تيرنو ابراهيما ديا

باحث وناقد سنغالي في مجال السينما المقارنة. يعمل أيضاً محاضر للدراسات السينمائية منذ عام 1999 بجامعة بوردو 3. وهو رئيس التحرير مجلة أفريسينيه المكرسة للسينما الأفريقية بالقارة والدياسبورا. كما يترأس تحرير ايماج فرانكوفون. عمل كمنسق بمهرجان الفيلم الأسود العالمي الثالث في داكار. كما عمل كمذيع في راديو كامبوس بوردو، وتخصص في أفلام الأفارقة في القارة والدياسبورا. حصل تيرنو على جائزة خاصة عن مجمل أعماله من مهرجان إيماج إي فو السينمائي بداكار في عام 2018. كما تم اختياره عضوًا في لجنة تحكيم الأفلام الوثائقية في مهرجان قرطاج في نفس العام.

يرأس المهرجان السيناريست سيد فؤاد، وتحمل الدورة التاسعة اسم الفنان الراحل فريد شوقي، إذ يتم الاحتفال بمئويته في حضور أسرته، ومن المقرر أن يتم تكريم فرقة رضا بمناسبة مرور 60 عامًا على تأسيسها.