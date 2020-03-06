محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي: يواصل نادي سينما أسيوط الذي يقيمه المركز القومي للسينما، برئاسة الدكتورة "سعاد شوقي" بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الدكتور "أحمد عواض"، فعالياته يوم السبت القادم الموافق 7 مارس. ومن المقرر خلال الفعالية عرض فيلم مستكة وريحان" للمخرجة دينا عبدالسلام. Advertisements وتدور احداث الفيلم، حول جاران هما "مستكة" أرملة مسلمة عمرها 70 عاما، و"ريحان" أرمل مسيحى 67 عاما، ويعيش كل منهما وحيدا بشقته، ولهما أبناء انشغلوا عنهما بحياتهم وزيجاتهم. وعقب عرض الفيلم سوف تقام ندوة يديرها الناقد السينمائى" إسلام احمد علي" لمناقشة الفيلم مع الجمهور. يذكر أن نادي سينما أسيوط سوف يقيمه المركز القومي للسينما شهريا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السبت| عرض فيلم "مستكة وريحان" بنادي سينما اسيوط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.