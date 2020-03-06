التفاصيل الكاملة لافتتاح تاسع دورات مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية

تنطلق فعاليات مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، في نسخته التاسعة التي تقام في الفترة من 6 إلى 12 مارس الجاري اليوم الجمعة، برئاسة السيناريست سيد فؤاد، وبمشاركة 37 دولة بـ95 فيلما متنوعا، ما بين طويل وقصير وتسجيلي، وبمشاركة ضيوف مصر من كل أنحاء افريقيا وعدد من دول العالم، ليكونوا على موعد مع حفل كرنفالي كبير، ويحتفل المهرجان هذا العام بمئوية الراحل الفنان فريد شوقي.
وتبدأ الفعاليات بنقل الذهبيات لكل الوفود والفرق وضيوف المهرجان عبر النيل إلى معبد الأقصر، الذين يمرونعلى السجادة الحمراء، على سلالم معبد الاقصر، مستقبلة النجوم إلهام شاهين ومصطفي شعبان ولبلبة وزينة ومحمود حميدة وعمرو عبدالجليل وحنان مطاوع ورانيا يوسف وباسم سمرة وسمير صبري ورانيا فريد شوقي وسامح الصريطي وأحمد فلوكس ورانيا شاهين وعمرو القاضي وسيد رجب وسلوي محمد على وأحمد كمال وطارق عبدالعزيز، وغيرهم من نجوم القارة الافريقية، والنجم العالمي جيمي جون لوي.
كما تقدم فرقة رضا الفقرة الفنية خلال حفلالافتتاح وذلك بمناسبة مرور 60 سنة على إنشائها، ووفقا لإدارة المهرجان فإن الاحتفاء بالفرقة في المهرجان، له دلالة خاصة نظراً لارتباط مدينة الأقصر التي يحمل المهرجان اسمها، بفرقة رضا التي قدمت الأغنية الشهيرة "لأقصر بلدنا بلد سواح"، وما قدمته الفرقة من عروض في معابد المدينة مثل معبدي الكرنك وحتشبسوت على مدار تاريخها الفنى.
وتتضمن حفلة الافتتاح كلمات للنجم محمود حميدة بصفته الرئيس الشرفي للمهرجان في دورته التاسعة، وسيد فؤاد رئيس المهرجان تشمل الإشارة إلى ان هذه الدورة هي دورة فريد شوقي، وكلمة المخرجة عزة الحسيني مدير المهرجان، وكلمة المحافظ المستشار مصطفي ألهم، ليبدا بعدها صعود لجان التحكيم في المسابقات المختلفة.
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