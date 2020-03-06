كندة علوش تقلل من خطر كورونا ونبيل الحلفاوي يتفاعل

الجمعة 6 مارس 2020

ترى الممثلة السورية كندة علوش أنَّ جزءاً كبيراً مما يُثار عن فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) لا يعدو كونه "بروباجندا وضجة إعلامية".



وكتبت علوش عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أنا باخد الاحتياطات المتعلقة بالتعقيم والنظافة بكل الأحوال، لكن لا أشعر بهوس وهلع ورعب الكورونا.. حاسة إن جزءا كبيرا من الموضوع بروباجندا وضجة إعلامية، ولا أرى أنه لازم نوقف حياتنا أو ننحبس في بيوتنا، هل أنا غلطانة أو مستهترة؟".

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وتفاعل الممثل المصري نبيل الحلفاوي مع تغريدة كندة، معلقاً "أخذ الاحتياطات هو أقصى المطلوب، والباقي على كرم رب العباد وفضله ورحمته، الهلع والهوس يوقفان الحياة فتتضاعف الأضرار وترتبك الأحوال، نسبة الإصابات والوفيات وإن كانت أعلى من الموسمية إلا أنها ما زالت محدودة وغير مرعبة، ومع بدايات الطقس الدافئ قد يتراجع الخطر إن شاء الله".

آخر عمل درامي شاركت فيه كندة علوش كان مسلسل "حجر جهنم" إنتاج عام 2017، إذ ابتعدت عن الساحة الفنية بعد إنجاب ابنتها "حياة".

في السياق، سجلت الصين 31 حالة وفاة إضافية بفيروس كورونا في مقاطعة هوبي، بؤرة تفشي الفيروس، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 3042.