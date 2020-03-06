شكرا لقرائتكم خبر عن تشارلى وماكس كارفر ينضمان لـ فيلم The Batman الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف التقرير المنشور عبر موقع "ign"، عن انضمام بطلى مسلسل Teen Wolf، تشارلي وماكس كارفر، إلى فيلم "The Batman"، الجديد، الذى سيقوم ببطولته الممثل العالمى روبرت باتينسون، وسيقوم بـ إخراج مات ريفز، العمل من إنتاج DC، ولم يتم الكشف عن أدوراهما بعد، وصرحت مصادر قريبة من شركة الإنتاج أن البطلين الجديدين سيظهران بـ أدوار شريرة فى العمل.

وكان قد أعلن ريفز نهاية يناير الماضي، عن بدء تصوير الفيلم بشكل رسمي بعد الانتهاء بشكل كامل من عملية كتابة السيناريو، ونشر صورة من "كلاكيت" التصوير لأول مشهد يقوم بتصوير للفيلم المنتظر، عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر، ليعلن عن بدء تصوير المشاهد الاولي للفيلم.

بالإضافة إلى كشف ريفز على تويتر عن انضمام النجم العالمي جون تورتور لطاقم عمل الفيلم، ومن المقرر ان يلعب شخصية كارمين فالكونى وهو رجل عصابات فى مدينة جوثام، وسيكون من أحد أعداء الشخصية الرئيسية "بروس واين"، كما انضم مؤخراً لطاقم العمل الممثل آنى سركيس الذى سيلعب دور "ألفريد".

وكان الممثل الأمريكى جونا هيل رفض دوره فى فيلم "The Batman" الجديد، وكشف موقع "Variety" أن سبب رفضه للدور غير معروف إلى الآن، وعندما بدأت الأخبار فى الانتشار حول دوره، كانت الفكرة قيد التفكير بالنسبة لـ هيل.

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ومن المقررأن يقوم المخرج العالمى مات ريفز، بإخراج الجزء الجديد من الفيلم، بعد اختيار باتينسون لتجسيد الشخصية الشهير بعد انسحاب الممثل العالمى بن أفليك مؤدى شخصية "باتمان" السابق الذى انضم لاحقاً الى طاقم عمل انتاج الجزء الجديد.

ونجحت شركة Warner Bros، بعد مباحثات طويلة، فى التعاقد رسميًا مع المخرج الأمريكي مات ريفز، لتولى إخراج وإنتاج فيلم The Batman الجديد، المقرر عرضه فى عام 2021، بعد تنحى النجم بن أفليك عن هذه المهمة للتفرغ لقائمة افلامه القادمة.

ووفقًا لما ذكرته بعض المصادر المقربة من مجلة Variety، أن التعاقد مع مات ريفز جاء لينفى كل الشائعات التى تم تداولها خلال الأسابيع الماضية، بشأن فشل المفاوضات بينه وبين شركة Warner Bros المنتجة للفيلم، وأن المفاوضات توقفت تمامًا.