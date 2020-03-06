شاهد.. الظهور العلني الأول للأمير هاري وميغان ماركل في لندن بعد اعتزالهما

كتب امير فتحي في الجمعة 6 مارس 2020 05:54 صباحاً - ظهر الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل، بشكل علني للمرة الأولى منذ تنازلهما عن دورهما في العائلة الملكية البريطانية، في يناير الماضي.

وحضر هاري وميجان حفل توزيع جوائز صندوق إنديفور السنوي، في مانسيون هاوس، مساء أمس الخميس، حيث ارتدى هاري، بدلة، فيما ظهرت ميجان في ثوب أزرق لامع من فيكتوريا بيكهام.

وقدم كل من هاري وميجان، جائزة خلال الحفل، الذى استضافه “جي جي تشالمرز”، الحائز على جائزة ألعاب Invictus السابقة، فيما ألقى الدوق خطابًا قصيرًا، بينما يقوم الزوجان بتنفيذ ارتباطاتهما النهائية قبل أن يتراجعوا بصفتهم كبار أفراد العائلة المالكة فى 31 مارس.

ومن المقرر أن يحضر الزوجان هاري وميجان مهرجان موسيقى مونتباتن، يوم السبت، بينما تحتفل ميجان ماركل باليوم العالمي للمرأة يوم الأحد القادم.