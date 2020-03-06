شاهد.. السعودية هند القحطاني تأكل اصبع تويكس بطريقة غريبة!

كتب امير فتحي في الجمعة 6 مارس 2020 05:54 صباحاً - أثارت السعودية هند القحطاني حالة من الغضب والاستنكار بعد ظهورها في مقطع فيديو اعتبر كثيرون بانه يتضمن ايحاءات جنسية.
وظهرت هند القحطاني، وهي تأكل إصبع شيكولاتة تويكس وتغمسه في كوب من القهوة ثم تبدأ في مصه بهدف ان يتشرب البسكويت القهوة، حسب قولها.
وتابعت هند القحطاني: “تصوروا كل هذا اللي جوا ساح بس الطعم يجنن خيال”.
يذكر أنها ليست المرة الأولى التي تقوم فيها هند القحطاني بعمل تلك الإيحاءات، بل إنها تتعمد دائمًا استفزاز الجمهور بمقاطع فيديو وتصرفات غير لائقة.
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