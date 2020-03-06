كتب امير فتحي في الجمعة 6 مارس 2020 05:54 صباحاً - أثار السعودي ريان جيلر حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهوره باكيا وشاكيا من معاملة والده له.
وناشد ريان جيلر، في مقطع فيديو بثّه عبر سنابشات السلطات المختصة بالتدخل من أجل إيجاد حل لأزمته مع والده.
وأضاف ريان جيلر أن والده يتهمه بأنه سبب مرضه ويقوم بطرده من المنزل من وقت لآخر، لافتا إلى أنه يرسل إليه رسائل تحمل الكثير من الأذى، ثم أجهش ريان بالبكاء متمنيا البقاء للعيش برفقة أهله دون تعرضه لإهانات وتساءل: “ما ذنبي؟”.
وأوضح أنه في فترة مراهقة ويستطيع أن يستقل في حياته، مبيناً : “تعبت أتحمل ولكن الإنسان له طاقة ولكن لا أستطيع”.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. ريان جيلر ينهار من البكاء: “والدي يضربني ويحتقرني” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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