عبدالمجيد عبدالله يعود.. ويعترف: “اخطأت فالرد واخطأت اكثر على من لايستحق الرد”

كتب امير فتحي في الجمعة 6 مارس 2020 05:54 صباحاً - تراجع الفنان السعودي عبدالمجيد عبدالله عن قراره السابق بإغلاق حسابه على تويتر بعد ان تصدر اسمه الترند ومطالبات الكثيرين له بالعودة.

وفي سلسلة تغريدات جديدة قال عبدالمجيد عبدالله: “أحبابي ‏أنا لا أدعي الكمال ولست أفضل واحد، وإنما أنا واحد من البشر يحزن ويسعد، يزعل ويفرح، يخطئ ويصيب.. فأرجو أن تتقبلوني كما أنا، وما أجمل ما قاله الشاعر ‏وما ندمتُ على ماكُنتُ أفعلهُ ‏وسوفَ أُكمِلُ أيّامي بلا ندمِ”.

وأضاف: “‏أنا مقدر وقفة من أحبني وتألم معي، فصدقا أنتم من تبعثون السعادة والحب والصفاء في هذا الكون، لأن الحياة هي بالاحترام والحب، وهذا ما لمسته منكم، فلا أقول إلا دمتم لي سعادة وحبا”.

وختم عبدالمجيد عبدالله بالقول: “وأخيراً اعترف اخطأت فالرد واخطأت اكثر على من لايستحق الرد واستغفر الله العظيم”.

الجدير بالذكر أن الفنان عبد المجيد عبدالله أغلق حسابه قبل يومين وقال في تغريدة له : ” مشواري الفني 36 سنه وكل هذه الألفاظ أسمعها وأنا في الخمسينات من عمري طز في الفن وطز في تويتر وطز في كل إنسان أرسل كلام جارح الله العالم كيف كان وقعه علي مع حبي وتقديري لجمهوري الحبيب”