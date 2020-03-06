هاني شاكر يواجه مطربي المهرجانات بشعبة الأداء الفني

الجمعة 6 مارس 2020

أصدرت نقابة المهن الموسيقية المصرية قرارا بإنشاء شعبة "الأداء الفني"، لمواجهة ما يسمى أغاني "المهرجانات"، بحيث يحصل أعضاؤها على ترخيص سنوي بمزاولة المهنة بعد الإجازة من لجنة الاستماع.



وتضمن القرار، الذي أصدرته النقابة الخميس، ضرورة التزام عضو الشعبة بالمعايير الرقابية والخطوات الإجرائية فيما يتعلق بالتصاريح الخاصة بالأداء العام للأغاني.

وقال المطرب هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية المصرية: "قررت النقابة إنشاء شعبة للأداء الفني وليس ما يسمى المهرجانات، لما تلعبه من دور تنويري من جهة، ومساير لكل جديد من جهة أخرى، ويرتقي بالموسيقى والغناء مع ما يناسب الذوق العام والقيم المجتمعية الراسخة والتي تعبر عن هوية شعبنا".

وأضاف النقيب، في بيان: "يحصل الأعضاء على ترخيص سنوي بالغناء، بعد الإجازة من لجنة الاستماع المشكلة في النقابة، مع وجوب التزام عضو الشعبة بالمعايير الرقابية والخطوات الإجرائية فيما يتعلق بالتصاريح الرقابية الخاصة بالأداء العام للأغاني".

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وتابع: "يجب الأخذ في الاعتبار أن عدم الالتزام بالقواعد النقابية أو الرقابية أثناء فترة التصريح يعطي النقابة حق إلغاء الترخيص، وعدم منحه مرة أخرى بناء على الإقرار الموقع منه بذلك وأيضا طبقا للقانون".

وأكدت نقابة الموسيقيين المصرية أن هناك تنسيقا كاملا مع الاتحاد العام للنقابات الفنية، برئاسة المخرج عمر عبدالعزيز، وجهاز الرقابة على المصنفات الفنية الذي يترأسه الدكتور خالد عبدالجليل؛ لتحقيق تلك الضوابط.

وناشدت المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر ضرورة استخدام ما يخوله له القانون من سلطات بعدم ظهور أي مصنف غير مصرح له رقابيا ونقابيا على القنوات الفضائية المصرية والنايل سات.

قرار النقابة المصرية يعد آخر حلقة في سلسلة إجراءات اتخذتها ضد مطربي المهرجانات وبدأتها بمنعهم من الغناء، لكنهم تحدوا النقابة باستمرار طرح أعمالهم، وكان آخرهم حسن شاكوش وعمر كمال اللذان طرحا أغنية "عود البطل" وحققت أكثر من مليون مشاهدة في 24 ساعة، ومحمد رمضان الذي قدم "أنت جدع".