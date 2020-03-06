إيران تستدعي المخرج محمد رسولوف لتنفيذ عقوبة السجن

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استدعى القضاء الإيراني المخرج محمد رسولوف الذي حاز السبت على جائزة الدب الذهبي في مهرجان برلين، ليبدأ تنفيذ عقوبة بالسجن سنة، على ما قال محاميه ناصر زرفشان لوكالة فرانس برس مشيراً إلى أنه "تلقى رسالة نصية (الأربعاء) تطلب منه المثول (أمام قاضي تنفيذ الأحكام) ليبدأ عقوبته".

ويأتي هذا الاستدعاء بعدما نال فيلم رسولوف الأخير "لا وجود للشر"(There Is No Evil) مساء السبت الماضي جائزة الدب الذهبي في برلين بغياب المخرج الذي حُكِمَ عليه العام 2019 بالسجن سنة ومُنع من السفر لسنتين. والذي أطل متحدثاً عبر الهاتف المحمول خلال تقديم جائزته.

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واعتبر المحام أن "لا قيمة قانونية" لاستدعاء مرسل في رسالة نصية. وقال إنه نصح موكله بعدم الرد راهناً خصوصاً مع انتشار فيروس كورونا المستجد في إيران. وأوضح للوكالة أنه "مع الاكتظاظ في السجون (..) صدرت تعليمات واضحة من السلطة القضائية لإصدار أذونات خروج للسجناء وبعدم تنفيذ الأحكام حتى نهاية السنة" الإيرانية أي في 19 مارس.

وتابع شارحاً: "إدانة رسولوف بالسجن سنة بتهمة الترويج "لدعاية معادية للنظام" السياسي في إيران في 2019، ثبتتها محكمة الاستئناف لاحقاً." مشيراً إلى أن السلطات صادرت جواز سفر المخرج البالغ من العمر (48 عاما).

وتعود الإدانة_ بحسب المحامي_ إلى فيلم "رجل نزيه" الذي نال جائزة فئة "نظرة ما" في مهرجان كان العام 2017. وهو الفيلم الذي يحمل على الفساد في إيران، ويروي قصة رجل يعيش حياةً بسيطة ويحاول مكافحة مناورات شركة خاصة تحاول دفع سكان بلدة إلى بيع ممتلكاتهم.

هذا ويتناول فيلمه "لا وجود للشر" عقوبة الإعدام من وجهة نظر المنفذين وعائلات الضحايا. وجاء في التقرير الأخير لمنظمة العفو الدولية حول عقوبة الإعدام أن ما لا يقل عن 253 شخصا اعدموا في إيران خلال العام 2018.

الجدير ذكره أن إيران تعاني من انتشار واسع لفيروس كوفيد-19 الذي خلف 107 وفيات على أراضيها على ما تفيد الأرقام الرسمية الإيرانية. وتشكل إيران مع إيطاليا إحدى أكثر الدول التي سجلت فيها وفيات جراء هذا الفيروس، بعد الصين.