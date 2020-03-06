شكرا لقرائتكم خبر عن آية عبد الله تحيى حفل ختام مهرجان المركز الكاثوليكى.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحيي المطربة الشابة آية عبدالله حفل ختام مهرجان المركز الكاثوليكى المصرى للسينما والمقرر إقامته مساء اليوم الجمعة فى كنيسة الآباء الفرنسيسكان، وتقدم آية عبد الله مجموعة من أغانيها منها "أنا صعيدية" و"الحب ليه علامات"، ومجموعة أخرى من الأغانى المميزة لها، وتعد هذه المرة هى الثانية التى تحيى فيها عبد الله حفل ختام الكاثوليكى، حيث سبق وأحيته العام الماضى.

ومن جانبها أعربت آية عبد الله عن سعادتها بإحياء الحفل الختامى لمهرجان المركز الكاثوليكى المصرى للسينما للعام الثانى على التوالى وقالت : شرف لى مشاركتى وإحيائى لحفل عريق مثل المهرجان الكاثوليكى للسينما للعام الثانى على التوالى وتحت قيادة شخص عظيم مثل الأب بطرس دانيال .

Advertisements

من ناحية أخرى انتهت المطربة آية عبدالله من تسجيل وتصوير أغنية قلبى حزين والتى أهدتها إلى روح الرئيس الراحل محمد حسنى مبارك .