شكرا لقرائتكم خبر عن 189 مليون دولار أمريكى من نصيب Birds of Prey فى شباك التذاكر العالمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت إيرادات الجزء الجديد من فيلم Birds of Prey، إلى 189 مليونا و532 ألف دولار أمريكى فى شباك التذاكر حول العالم، العمل الجديد الذى طرح تحت اسمBirds of Prey: And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn ، وذلك منذ طرحه يوم 7 فبراير الماضى، ووصلت تكلفة ميزانيته إلى 84 مليونا و500 ألف دولار أمريكى، حيث طرح فى 4236 دار عرض حول العالم، ويعد أوسع أصدار فى الفترة الأخيرة.

الفيلم من إنتاج شركة Warner Bros، وانقسمت إيرادات الفيلم الجديد الذى يدور في إطار أكشن وكوميديا إلى 79 مليونا و732 ألف دولار في الولايات المتحدة الأمريكية، و109 ملايين و800 ألف دولار أمريكى في دور العرض حول العالم، وتصل مدة عرضه ساعة و49 دقيقة.

فيلم "Birds of Prey" يدور بعد انفصال هارلى كويننعن الـ Joker، حيث تنضم إلى الأبطال الخارقين Black Canary و Huntress وRenee Montoyaلإنقاذ فتاة صغيرة من شر الـ"Joker".

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الفيلم من بطولة مارجوت روبى، مارى اليزابيث وينستيد، ايوان ماكجريجور، جورنى سموليت بيل، روزي بيريز، كريس ميسينا، ديريك ويلسون، ماثيو ويليج، ومن تأليف كريستينا هودسون، وإخراج كاثى يان.

كما أعلنت شركة Warner Bros بدء تصوير الجزء الثالت من سلسلة أفلام Fantastic Beasts، في ربيع عام 2020، في ريو دي جانيرو، بالبرازيل، وذلك بعد إعلان الشركة تأجيل الإنتاج لأجل غير مسمى خلال هذه الفترة.

وكان من المتوقع أن يبدأ الإنتاج في وقت مبكر من هذا العام، لكن تم تأجيله بعد أن قيل أن فيلم " Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald" الذى طرح عام 2018 خالف التوقعات، حيث حقق في شباك التذاكر العالمى إيرادات وصلت إلى 650 مليون دولار حول العالم، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "variety".