آروى جودة تنشر صورا من كواليس "العمر الضائع"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الشرقاوي:

شاركت الفنانة أروى جودة، جمهورها ومتابعيها صورة جديدة لها من كواليس الحكاية الثانية من مسلسل "العمر الضائع".

"العمر الضائع"، من تأليف عبير سليمان وإخراج أحمد شفيق ويشارك في بطولتها أحمد صفوت، طارق عبد العزيز وكارولين خليل ومحمد التاجى وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداث الحكاية في 10 حلقات فقط.

كما تشارك أروى جودة في عدة أفلام سينمائية منها، "أشباح أوروبا" و"أعز الولد" و"يوم 13".