صلاح عبدالله وفيفي عبده يرقصان على سهر الليالي (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي: نشرت الإعلامية بوسي شلبي مقطع فيديو للفنان صلاح عبدالله وفيفي عبده يرقصان على أغنية سهر الليالي في عيد ميلاد عبير صبري. الفنانة عبير صبري عُرض لها مؤخرًا مسلسل الأخ الكبير للفنان محمد رجب، وهو عمل من تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق.

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