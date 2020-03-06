أحمد سعد: أنا آخر من خرج من الحرم وكنت ببكي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:
نشر الفنان أحمد سعد، عبر حسابه الشخصي على "إنستجرام"، صورة له داخل الحرم المكي، أثناء أدائه مناسك العمرة.
علق سعد على الصورة قائلاً: "أنا آخر من خرج من الحرم.. وأنا أبكي على إخلاء الحرم، لأول مرة كنت أشوف حاجة زي كده يا رب عدي المحنة دي على خير".
وأخلت المملكة العربية السعودية صحن المطاف بالمسجد الحرام، ظهر اليوم الخميس، مؤكدةً البدء في عمليات تعقيم الصحن، قبل فتحه للمتواجدين داخل مكة المكرمة من المصلين.
وأعلنت السلطات السعودية أنه سيتم إغلاق صحن المطاف حول الكعبة المشرفة، والمسعى بين الصفا والمروة طوال فترة تعليق العمرة، وستكون الصلاة داخل المسجد فقط.
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