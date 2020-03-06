بالصور.. هبة مجدي أنيقة في شوارع باريس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: نشرت الفنانة هبة مجدي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، مجموعة صور جديدة لها وهي تتجول في شوارع العاصمة الفرنسية باريس. وحازت الصور على إعجاب جمهور ومتابعي "هبة"، وظهرت في الصور بإطلالة سوداء أنيقة. يذكر أن هبة مجدي شاركت في بطولة مسلسل "الأخ الكبير"، الذي حقق نجاحا جماهيريا كبيرا، وهو من بطولة محمد رجب، عبير صبري، دينا فؤاد، محمد عز، أيتن عامر، أشرف زكي، إيهاب فهمي، محسن منصور، محمود حجازي، محمد عز، ومن تأليف أحمد عبدالفتاح، وإخراج إسماعيل فاروق.

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