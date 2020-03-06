من الهند وتونس ومصر.. تعرف على أعضاء "الدياسبورا" و"الفبريسي" بـ"الأقصر السينمائي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تحت شعار "سينما أفريقية من كل الدنيا"، تنطلق فعاليات الدورة التاسعة من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، مساء اليوم الجمعة 6 مارس، والتي تشهد استحداث مسابقة لأفلام "الدياسبورا"، وللعام الثاني على التوالي، سيكون هناك حضور للجنة الفبريسي، والأمر الذي وصفته مدير المهرجان المخرجة عزة الحسيني بالتقدير الكبير من لجنة النقاد الدوليين.

تضم لجنة تحكيم مسابقة أفلام الشتات (الدياسبورا):

أنجالي برابهو

كاتبة هندية أستاذة الدراسات الفرنسية والفرنكوفونية في كلية ويليسلي بالولايات المتحدة الأمريكية، وتُدرس أيضًا في برنامج دراسات السينما والإعلام. مؤلفة كتاب "التهجين: الحدود، التحولات والآفاق" في 2007، وقد نشرت على نطاق واسع في مجلات عدة مثل مجلة السينما، المجلة الدولية للدراسات الفرنسية والفرنكفونية، دراسات ليفيناس، مجلة الفلسفة الفرنسية والفرنكفونية، علم الأصوات، دراسات في أدب القرن العشرين والحادي والعشرين، الدراسات الفرنكفونية، والأدب المقارن.

بيتر رورفيك

ناقد من جنوب أفريقيا، شغل منصب مدير مهرجان دربان السينمائي الدولي في جنوب أفريقيا بين عامي 1999 حتى 2012. كمدير لمركز الفنون الإبداعية (UKZN)، كان مسؤولاً أيضا عن المهرجانات السنوية الأخرى مثل "وقت الكاتب"، "جومبا! الرقص المعاصر" و"شعر أفريقيا". تضم خبراته جمع التمويلات لدعم المشاريع والتخطيط الاستراتيجية، وتنفيذ المهرجانات، وإقامة حوار الثقافات، والتدريب، ومبادرات تنمية الجماهير. عمل عضو لجنة تحكيم في عدة مهرجانات وفي لجان الاختيار و قراءة السيناريوهات. تقلد مؤخرا منصب الأمين العام لشبكة "آرتيريال".

سوسن دروزة

مخرجة سينمائية ومسرحية تشارك في العديد من المشاريع الجماعية. بدأت مسيرتها المهنية كصانعة أفلام من خلال استخدام المواد السمعية والمرئية من الأفلام ومقاطع الفيديو في أعمالها المسرحية. هي الآن مديرة وشريكة في شركة مرآة للانتاج الاعلامي في عمان، الأردن، كما تعمل مديرة إبداعية في المعمل 612 ثينك فاكتوري. ولدت في سوريا وعاشت لفترات طويلة في بيروت ودمشق، حيث درست المسرح والأدب الفرنسي حتى عام 1984. عام 1985 انتقلت للعيش في عمان وعملت منتجة ومخرجة مستقلة. تتولى أيضاً رئاسة معهد المسرح الدولي الذي تدعمه منظمة اليونيسكو في مركز الأردن، وهي أيضاً مديرة مهرجان الكرامة السينمائي لحقوق الانسان.

سعد القرش

كاتب وناقد، درس في كلية الإعلام، بجامعة القاهرة عام 1989. وله مجموعتان قصصيتان: "مرافئ للرحيل" 1993 و"شجرة الخلد" 1998. صدرت له خمس روايات: “حديث الجنود" 1996، "باب السفينة" 2002، و"ثلاثية أوزير". صدر له ثلاثة كتب/شهادات على ما جرى في مصر منذ فجر ثورة 25 يناير 2011. نشرت له مقالات و دراسات ومتابعات لمهرجانات وأفلام في مجلات مختلفة، منها: أدب ونقد، الفن السابع، سطور، وجهات نظر، الفنون. وصدرت له عام 2005 طبعة محدودة من كتاب "مفهوم الهوية في السينما العربية". يصدر له قريبا كتاب "في مديح الأفلام.. مهرجانات ومدن وشعوب تحبها السينما". يتولى حالياً رئاسة تحرير مجلة "الهلال".

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مويزيه نجانجورا

مخرج لد في بوكافو عام 1950. درس السينما في معهد الفنون والآثار في بروكسل. في عام 1980 صنع أول فيلم وثائقي له "شيري سامبا". ثم "كيم كيسي". كتب وأخرج فيلم "الحياة جميلة" في عام 1985، والذي قام ببطولته بابا ويمبا. تبع ذلك بعد عقد من الزمان بـ"قطع الهوية"، وهي حكاية أسطورية حديثة تدور في عالم المهاجرين الأفارقة الحيوي في أوروبا المعاصرة، وفاز الفيلم بأكثر الجوائز المرموقة في السينما الأفريقية في مهرجان الفيسباكو.

أما لجنة تحكيم الفبريسي فتضم:

لطفي بن خليفة

صحفي وناقد سينمائي يعمل في الصحف اليومية في تونس منذ الثمانينيات. حصل على درجة الماجستير في الصحافة وعلوم المعلومات. على مدار سنوات غطى العديد من المهرجانات السينمائية في جميع أنحاء العالم: كان، سان سيباستيان، ثيسالونيكي، روتردام، ميلان، مانهايم، القاهرة، كليرمون فيران، مرسيليا، واجادوجو. شارك كعضو في لجنة تحكيم الفبريسي في المزيد من المهرجانات، مثل لندن، تورونتو، موسكو، فريبورج، قرطاج، بلد الوليد، جينيفرا، تولوز. ويشغل حاليًا منصب رئيس الجمعية التونسية للترويج للناقد السينمائي (ATPCC).

ايفا اف جاييرستام

ناقدة سينمائية لصحيفة داجنز نييتر السويدية اليومية منذ عام 1974. تلقت تعليمها في جامعة أوبسالا وكلية ستوكهولم للصحافة ومدرسة السينما السويدية. ألفت مع آخرين: "السينما السويدية - تقرير من مفترق طرق ثقافي"، "روبرت جويديجيان: في البحث عن مارسيي"، ثلاثي كرة القدم السويدية الأسطوري "جرينولي - مغامرة كرة قدم". طالما كانت مسافرة دائمة للمهرجانات وناقدة مشاركة في لجان التحكيم منذ منتصف السبعينيات ومساهمة في العديد من مجلات الأفلام المستقلة - وكذلك في المطبوعات المهتمة بكرة القدم.

محمد طارق

ناقد سينمائي مصري، يكتب للعديد من المواقع والصحف، مثل مجلة الفيلم وإضاءات وميدان وديلي نيوز إيجيبت. عمل مبرمجًا لأفلام دولة الضيف ومنسقًا للندوات في مهرجان القاهرة السينمائي (2019)، ورئيس تحرير المطبوعات العربية في مهرجان الجونة السينمائي (2019)، إضافة إلى مشاركته في العديد من لجان فرز الأفلام لمهرجانات مثل الجونة وشرم الشيخ. بشكل دائم، يعمل طارق مديرًا لمشروع السينما بجمعية النهضة العلمية والثقافية (جيزويت القاهرة)، والذي يتضمن مدرسة مستقلة للسينما في القاهرة وأخرى بالصعيد إضافة إلى مجلة الفيلم.

يرأس المهرجان السيناريست سيد فؤاد، وتحمل الدورة التاسعة اسم الفنان الراحل فريد شوقي، إذ يتم الاحتفال بمئويته في حضور أسرته، ومن المقرر أن يتم تكريم فرقة رضا بمناسبة مرور 60 عامًا على تأسيسها.