بالصور| "الأقصر للسينما الأفريقية" يستقبل جيمي جون لوي وميمونة ندياي بالمزمار والطبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

استقبلت إدارة مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية برئاسة السيناريست سيد فؤاد والمخرجة عزة الحسيني، النجم العالمي جيمي جون لوي والفنانة الأفريقية ميمونة ندياي، بالطبل البلدي والمزمار لحظة وصولهما لمطار الأقصر.

تفاعل النجمان مع إيقاعات الطبل البلدي ونغمات المزمار، ورقصا معبرين عن فرحتهما بالوصول إلى مصر ومدينة الأقصر، وتحدث النجم العالمي جيمي جون لوي كلمة عبر فيها عن سعادته وشكره للمهرجان .

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كما تحدثت أيضاً النجمة ميمونة ندياي، مؤكدة على سعادتها لاختيارها كعضو لجنة تحكيم وبين المكرمين، وقالت أتمنى أن أكون عند حسن الظن، وتحدثت المخرجة عزة الحسيني مع النجم جيمي جون لوي مرحبة به في مصر وفي مهرجان الأقصر .

يُذكر أن جيمي جون لوي سيتم تكريمه في حفل افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، ويعرض له خلال فعاليات المهرجان فيلمين هو بطلهما، كما ستكرم النجمة ميمونة ندياي بالإضافة لكونها عضو لجنة تحكيم في مسابقة الأفلام الطويلة .

وكان قد وصل منذ قليل أيضا النجوم محمود حميدة الرئيس الشرفي للمهرجان والنجم مصطفى شعبان، أحد أعضاء لجنة التحكيم الذي يكرمه المهرجان في حفل ختامه، والنجم عمرو عبدالجليل أحد المكرمين في الدورة التاسعة.