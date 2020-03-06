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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:
نشرت الفنانة رجاء الجداوي، صورا لزوجها الراحل حسن مختار، حارس مرمى الدراويش ومنتخب مصر الأسبق، عبر حسابها على"إنستجرام"، في ذكرى رحيله الرابعة.
وكتبت الجداوي، قائلة: "أربع سنين مروا على فراقنا يا حارس مرمي قلبي، بس إنت مش بتغيب عني لحظة، دايمًا في قلبي يا حبيبي الله يرحمك يا رب".
يذكر أن، حسن مختار من مواليد 26 يناير 1944 فى بور فؤاد ببورسعيد لعب كحارس مرمى لأول مرة فى نادى بور فؤاد موسم 63 / 64 ثم مع نادى القناة، وكان النادى الأخير هبط من الدورى الممتاز إلى دورى الدرجة الثانية، ونتيجة وجود حسن مختار حارسا لمرماه عاد للصعود إلى الدورى الممتاز، ولعب لنادي الإسماعيلي ومنتخب مصر.
تزوج من الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي، وأنجب منها ابنتهما أميرة، وتوفي في مارس 2016.
كانت هذه تفاصيل خبر في ذكراه الرابعة.. رسالة مؤثرة من رجاء الجداوي لزوجها الراحل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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